Лопес намерен отказаться от чемпионских поясов после победы над Ломаченко

Американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) хочет сменить весовую категорию, отказавшись от всех чемпионских поясов в легком весе после победы над Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).

Об этом в комментарии Boxing Scene заявил отец и тренер боксера Теофимо Лопес-старший. По его словам, у его сына нет мотивации боксировать в нынешнем дивизионе.

"Я думаю, пришло время подниматься в первый полусредний вес. Считаю, ему самое время подниматься в 140 фунтов (63,5 кг) и попытаться объединить все пояса там. Нет ни одной причины, по которой мы должны оставаться в легком весе, так как знаем, что нам не за что боксировать, понимаете? Конечно, все зависит от обстоятельств. Но я бы предпочел, чтобы он поднялся в 140", – заявил Лопес-старший.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес признался, что сказал Василию Ломаченко сразу после боя, а также рассказал о реакции украинца на его слова.