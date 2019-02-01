Ломаченко лишат титула: спортивные итоги 31 января

Украинского чемпиона Василия Ломаченко могут лишить титула WBA, а сестры Семеренко не выступят на заокеанских этапах Кубка мира по биатлону. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 31 января.

Кроме того, украинский боксер Виктор Постол не примет участия во Всемирной суперсерии. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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