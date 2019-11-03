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3 ноября • обновлено в 12:08
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Ковалева освистали перед боем с Альваресом - видеофакт

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Российский боксер Сергей Ковалев перед боем с мексиканцем Саулем Альваресом подвергся обструкции со стороны болельщиков, собравшихся на трибунах арены MGM Grand в Лас-Вегасе.

Все фанаты встретили выход Крашера громким свистом и улюлюканьем. Такой неприятный шум сопровождал 36-летнего уроженца Копейска вплоть до ринга.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 3 ноября 29-летний мексиканец добыл эффектную победу над 36-летним представителем России. Поединок завершился в 11-м раунде тяжелым нокаутом.

Позже появилось видео лучших моментов боя Ковалев - Альварес, а также была опубликована впечатляющая статистика ударов встречи.

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Тема
Ковалев – Альварес
Персоны
боксер Сергей Ковалев Сауль Альварес
Место
США
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