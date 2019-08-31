Как Ломаченко избил Кэмпбелла: яркие фото

Украинец Василий Ломаченко разгромно победил британца Люка Кэмпбелла в объединительном поединке за три чемпионских пояса в легком весе.

Наш соотечественник был сильнее, по мнению всех трех судей, которые зафиксировали полное преимущество Ломаченко – 119:108, 119:108, 118:109.

Василий на протяжении всех 12 раундов выглядел явно сильнее своего соперника. Несмотря на преимущество в габаритах, Кэмпбелл никак не мог подобраться к украинцу, раз за разом нарываясь на джеб.

В 11-м раунде Ломаченко отправил оппонента в нокдаун, а в заключительной трехминутке Кэмпбелл, дабы не упасть на канвас, буквально провел бросок в ноги украинца.

Вашему вниманию самые яркие кадры боксерского шоу в Лондоне.

Ломаченко – Кэмпбелл

Ломаченко – Кэмпбелл

Ломаченко – Кэмпбелл

Ломаченко – Кэмпбелл

Ломаченко – Кэмпбелл

Ломаченко – Кэмпбелл

Ломаченко – Кэмпбелл

Ломаченко – Кэмпбелл

Ломаченко – Кэмпбелл

Ломаченко – Кэмпбелл

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко после победы над Люком Кэмпбеллом обратился к своему промоутеру Бобу Аруму.

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