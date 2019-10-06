Где смотреть Усик - Спонг: расписание трансляций

Непобедимый экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) в ночь на 13 октября проведет свой дебютный бой в супертяжах.

Соперником 32-летнего крымчанина станет боец из Нидерландов Тайрон Спонг. Бой пройдет на Wintrust Arena в Чикаго. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Спонг.

Поединок Александр Усик — Тайрон Спонг в Украине в прямом эфире программы "Большой бокс" покажет телеканал "Интер". Ориентировочное время начала - 13 октября, в воскресенье, в 04:30 утра по киевскому времени.

Усик должен был дебютировать в супертяжах 25 мая боем с Карлосом Такамом, но поединок был отменен из-за травмы украинца, которую тот получил менее чем за три недели до шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября стриминговая платформа DAZN, которая объявлена официальным транслятором поединка, представила яркое промо-видео боксерской встречи.

Напомним, что свой крайний бой Александр провел 10 ноября 2018 года в Манчестере. Тогда еще абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе победил нокаутом британца Тони Белью.

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