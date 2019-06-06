ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Где смотреть онлайн бокс Головкин — Роллс: расписание трансляций супербоя

672Читать материал на украинском

Легендарный казахстанский боксер Геннадий Головкин 8 июня в США проведет первый бой после сенсационного поражения от Сауля Альвареса в сентябре минувшего года.

В Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden экс-чемпион мира в средней весовой категории сразится с непобедимым канадцем Стивом Роллсом. Ориентировочное время начала поединка – в 6:00 утра воскресенья, 9 июня, по киевскому времени.

Новости
Знаменитый украинский боксер победил суровым нокаутом в США

Геннадий Головкин

Геннадий Головкин

В Украине трансляцией вечера бокса не заинтересовался ни один из каналов. Его можно будет увидеть в эфире казахских вещателей "Казахстан" и "Казспорт". По астанинскому времени бой должен начаться в 9:00 утра воскресенья, 9 июня.

Кроме того, показ шоу будет доступен на стримминговой платформе DAZN.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня на арене Madison Square Garden британский боксер Энтони Джошуа потерпел сенсационное поражение от мексиканца Энди Руиса и потерял четыре чемпионских пояса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Геннадий Головкин
Место
СШАНью-Йорк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel