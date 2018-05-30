"Это сумасшествие": тренер Гассиева назвал дату боя с Усиком

Финальный поединок Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым должен состояться 21 июля. Об этом сообщил тренер соперника нашего чемпиона Абель Санчес.

При этом американский специалист выразил недоумение по поводу того, что все еще не объявлено место проведения боя. "Организаторы суперсерии сказали мне, что поединок пройдет 21 июля. Но все еще нет места. Это сумасшествие", – приводит слова Санчеса badlefthook.com.

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Напомним, что бой Усик – Гассиев должен был состояться 11 мая в аравийской Джидде, однако был отменен из-за травмы украинца. После этого российская сторона всяческим образом пыталась заполучить право на организацию вечера.

Как сообщал Обозреватель, в России выразили сомнения по поводу того, что бой Усик – Гассиев пройдет на территории РФ.