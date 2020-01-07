Джошуа без боя отдаст Усику чемпионский титул: названа причина

Украинец Александр Усик (17-0, 13 КО), который является претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе, может стать его обладателем без боя против чемпиона Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Усик – Джошуа

В следующем бою британец будет защищать пояс IBF против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО), а титул WBO станет вакантным и перейдет в руки боксера из Украины.

Как сообщает xsport со ссылкой на World Boxing News, это связано с тем, что у боксеров одна и та же промоутерская компания Matchroom Boxing.

Таким образом, чтобы не отдать один из чемпионских поясов в руки боксера другой промоутерской компании, новым чемпионом WBO станет Александр, а Джошуа, в теории, должен встретиться с победителем реванша Уайлдер — Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик свой ближайший бой с большой вероятностью проведет с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) 28 марта в Лондоне на "О2-Арене".

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