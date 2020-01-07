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7 января • обновлено в 19:40
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Джошуа без боя отдаст Усику чемпионский титул: названа причина

3.3т
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Украинец Александр Усик (17-0, 13 КО), который является претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе, может стать его обладателем без боя против чемпиона Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Усик – Джошуа

Усик – Джошуа

В следующем бою британец будет защищать пояс IBF против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО), а титул WBO станет вакантным и перейдет в руки боксера из Украины.

Как сообщает xsport со ссылкой на World Boxing News, это связано с тем, что у боксеров одна и та же промоутерская компания Matchroom Boxing.

Таким образом, чтобы не отдать один из чемпионских поясов в руки боксера другой промоутерской компании, новым чемпионом WBO станет Александр, а Джошуа, в теории, должен встретиться с победителем реванша Уайлдер — Фьюри.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Усик свой ближайший бой с большой вероятностью проведет с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) 28 марта в Лондоне на "О2-Арене".

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Автор
Максим Богданов
Тема
Усик - Джошуа
Персоны
Александр Усик Энтони Джошуа
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Slava Slava
Slava Slava
На халяву! И еще Джошуа боится Усика!
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Иванович Василий
Иванович Василий
Slava Slava, не пересластите Усика, ему пояс еще выиграть надо у Чисоры, и прогнозы здесь дело неблагодарное, если не выгодное (по ставкам).
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