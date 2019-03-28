"Дерусь с Усиком": Поветкин рассказал о планах

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о планах на будущее, упомянув украинского чемпиона Александра Усика.

"Пока не думаю о завершении карьеры. Как и говорил, ещё есть желание и силы. Посмотрим, как будет вести себя организм, но заканчивать не планирую и готов начать подготовку к следующему бою. Я тренируюсь, практически восстановился после операции на локтях. Было много разговоров, что я дерусь с Усиком, мне был бы интересен этот бой. Но поединок пока не назначен, я тренируюсь. Думаю, что в ближайшее время у нас уже будет понимание по этому вопросу", – цитирует Поветкина ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября прошлого года Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа. Поединок завершился в седьмом раундежестким нокаутом.

Напомним, что Усик отказался от чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боя с россиянином Денисом Лебедевым.

Крымчанин анонсировал переход в супертяжи. Дебют Александра в этой весовой категории запланирован на 18 мая в Чикаго. Соперником нашего боксера станет камерунец Карлос Такам.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!