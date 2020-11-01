Чисора принес Усику неожиданный подарок после боя. Видео

Британский супертяж Дерек Чисора после поражения от украинца Александра Усика принес ему в раздевалку пакет с гамбургерами.

Необычный подарок от темнокожего боксера получил сам крымчанин, а также члены его команды. Спортсмены в дружественной атмосфере устроили небольшой перекус.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Усик – Чисора за титул официального претендента на бой за титул чемпиона мира по версии WBO завершился победой нашего соотечественника.

Позже появился комментарий британца, а также видео с лучшими моментами битвы.