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24 января • обновлено в 09:57
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Чемпионский бой украинского боксера отменили из-за коронавируса

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Бой объединенного чемпиона мира по версиям WBO и WBC Хосе Карлоса Рамиреса и обязательного претендента из Украины Виктора Постола отменен из-за эпидемии коронавируса в Китае.

"Все однозначно отменяется. Мы еще должны будем встретиться с руководством отеля и договориться об отмене всех договоренностей. Они все понимают, поскольку все люди отказываются от брони. Если бы мы даже решили провести поединок, то на него бы никто не пришел", – заявил промоутер Боб Арум из Top Rank в интервью ESPN.

Виктор Постол

Виктор Постол

Народная правда

Тренер Рамиреса рассказал, что менеджер боксера попросил их пока не лететь в Китай и подождать 24 часа. Он считает, что бой может быть перенесен в США и состояться через несколько недель. Все крайне обеспокоены сложившейся ситуацией и не хотят ставить ничье здоровье под угрозу.

Напомним, что поединок Виктора Постола против Хосе Карлоса Рамиреса был запланирован на 1 февраля.

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Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус убил уже 26 людей в Китае, а количество инфицированных приближается к тысяче и стремительно растет.

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Темы
WBO WBC
Персона
Виктор Постол
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