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1 февраля • обновлено в 01:45
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Чемпионка мира по боксу безжалостно избила соперницу – опубликовано видео

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Знаменитая пуэрториканка Аманда Серрано безоговорочно победила Симону да Сильву в андеркарте боя чемпиона WBC Деметриуса Андраде против Люка Килера в Майами.

Поединок между женщинами закончился в третьем раунде, когда судья сжалился над соперницей Серрано, которая уже не могла оказывать сопротивление чемпионке.

Аманда Серрано

Аманда Серрано

Sky Sports

Стоит отметить, что пуэрториканка попала в Книгу рекордов Гиннеса, став первой женщиной, которая выиграла чемпионские пояса в более, чем четырех весовых категориях. На ее счету девять титулов в семи разных весах. Кроме того, она приняла участие в двух боях MMA, добыв 1 победу и 1 ничью.

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Как сообщал OBOZREVATEL, всемирно известный YouTube-блогер Джейк Пол уничтожил своего коллегу AnEsonGib’а в первом раунде поединка по правилам профессионального бокса.

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Книга рекордов Гиннеса
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