Чемпион мира "наехал" на "прячущегося Ломаченко"

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия (39-0, 30 КО) обвинил Василия Ломаченко в срыве их совместного поединка.

"Ломаченко прячется за Бобом Арумом и Top Rank. Им не интересно биться со мной. Им интересны Кролла, Педраса, Комми. У них есть свой график, а я не собираюсь никого ждать. Я готов идти на риск, завоевывать свое наследие. Я готов биться с любым соперником, включая Ломаченко. Я бы хотел этого боя, но Арум со своей компанией ни разу ко мне не обратился. Они организовали бой с Педрасой, впереди бой с Кроллой. Они молодцы, они спланировали следующие поединки Ломаченко, но я не буду сидеть и ждать", – сказал Гарсия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта Майки Гарсия дебютирует в полусредней весовой категории поединком против чемпиона дивизиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) Эррола Спенса. Букмекеры уже опубликовали котировки на бой.

Ломаченко 12 апреля проведет защиту чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе против британца Энтони Кроллой.

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