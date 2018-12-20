МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

''Будет выглядеть хуже'': Беринчик разнес соперника перед боем

837Читать материал на украинском

Обладатель титула WBO Oriental Денис Беринчик высмеял своего будущего соперника филиппинца Росеки Кристобаля. Украинский боксер уверен, что без проблем разберется со своим оппонентом.

"Когда боксируют с топами по 12 раундов за титул, там и подготовка длительная, и сам поединок гораздо выносливее. А когда драться с такими филиппинцами, как я, уровня мастера спорта, если оценивать по украинским меркам... Конечно, мой уровень гораздо выше. Он на фоне меня будет выглядеть гораздо хуже, я уверен", - цитирует Беринчика XSPORT.

Денис Беринчик

Денис Беринчик

instagram.com/berinchyk

Новости
''Раздам люлей'': Беринчик показал, как будет ''убивать соперника'' - опубликовано видео

Напомним, что поединок за титул WBO Oriental между Беринчиком и Кристобалем состоится 22 декабря в Броварах на арене "Терминал". Перед поединком соперник украинского боксера выступил с дерзким заявлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, обладатель титула WBO Oriental Денис Беринчик ответил Федерации бокса Украины, которая пригрозила боксеру огромным скандалом. Наш спортсмен признался, что к функционерам у него нет никаких претензий.

Персона
Денис Беринчик
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги