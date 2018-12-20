''Будет выглядеть хуже'': Беринчик разнес соперника перед боем

Обладатель титула WBO Oriental Денис Беринчик высмеял своего будущего соперника филиппинца Росеки Кристобаля. Украинский боксер уверен, что без проблем разберется со своим оппонентом.

"Когда боксируют с топами по 12 раундов за титул, там и подготовка длительная, и сам поединок гораздо выносливее. А когда драться с такими филиппинцами, как я, уровня мастера спорта, если оценивать по украинским меркам... Конечно, мой уровень гораздо выше. Он на фоне меня будет выглядеть гораздо хуже, я уверен", - цитирует Беринчика XSPORT.

Денис Беринчик instagram.com/berinchyk

Напомним, что поединок за титул WBO Oriental между Беринчиком и Кристобалем состоится 22 декабря в Броварах на арене "Терминал". Перед поединком соперник украинского боксера выступил с дерзким заявлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, обладатель титула WBO Oriental Денис Беринчик ответил Федерации бокса Украины, которая пригрозила боксеру огромным скандалом. Наш спортсмен признался, что к функционерам у него нет никаких претензий.