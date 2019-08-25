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Британский боксер госпитализирован после страшного нокаута от Ковалева

1.5т Читать материал на украинском

Боксер из Великобритании Энтони Ярд (18-1, 17 КО) был госпитализирован в больницу Челябинска после поединка с чемпионом мира WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 КО).

Британский боксер госпитализирован после страшного нокаута от Ковалева

По информации журналиста агентства Р-Спорт Василия Кононова-младшего, британец после нокаута пожаловался на свое самочувствие и был доставлен в госпиталь.

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Ковалев - Ярд прошла 24 августа на Traktor Arena в Челябинске и завершилась в 11-м раунде.

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Персоны
боксер Сергей Ковалев Энтони Ярд
Место
Россия Челябинск
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