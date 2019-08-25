Боксер из Великобритании Энтони Ярд (18-1, 17 КО) был госпитализирован в больницу Челябинска после поединка с чемпионом мира WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 КО).

По информации журналиста агентства Р-Спорт Василия Кононова-младшего, британец после нокаута пожаловался на свое самочувствие и был доставлен в госпиталь.

По моей информации, Ярд после боя с Ковалевым пожаловался на свое самочувствие, после чего британца госпитализировали. Подробнее на @rsportru — Василий Конов-jr (@vasily_konov) August 24, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Ковалев - Ярд прошла 24 августа на Traktor Arena в Челябинске и завершилась в 11-м раунде.

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