Боксер в чемпионском бою начал дразнить соперника и был нокаутирован

Французский боксер Сабри Седири (10-1-1, 5КО) нелепо лишился победы в бою за вакантный чемпионский титул WBO European в первом полусреднем весе против Сэма Максвелла (11-0, КО).

В последнем раунд Седири, выигрывавший бой по очкам, демонстративно опустил руки и принялся дразнить британца, танцуя и кривляясь. Такие "понты" дорого стоили Седири.

За 10 секунд до окончания раунда у сильно побитого Максвелла неожиданно прошел удар справа, который нокаутировал француза.

Новости В сети вспомнили самый уничтожительный нокаут от Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, нелепый случай произошел на вечере боев без правил ММА в английском Колчестере. За две с половиной минуты до конца раунда боец Джо Хардинг получил мощнейший удар в зубы за свои танцы на ринге.

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