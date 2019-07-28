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Боксер, которого хотел заткнуть Ломаченко, победил ярким нокаутом

3.1т Читать материал на украинском

Экс-чемпион мира в полулегком весе Юриоркис Гамбоа (30-2, 18 КО), которому хотел "заткнуть рот" Ломаченко, добыл досрочную победу над пуэрториканцем Романа Мартинесом (30-4-3, 18 КО).

Гамбоа (справа) - Мартинес

Гамбоа (справа) - Мартинес

ShowtimeBoxing

Поединок проходил в Балтиморе и завершился во втором раунде техническим нокаутом от 37-летнего кубинца.

Гамбоа превосходил соперника в скорости и дважды смог отправить Мартинеса на настил ринга. Во второй раз Роман не сумел подняться до окончания отсчета рефери.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Главная угроза Ломаченко забил соперника в чемпионском бою

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Василий Ломаченко не исключил своего поражения в поединке против британца Люка Кэмпбелла.

Наш соотечественник вернется в ринг 31 августа в объединительном бою сразу за три чемпионских пояса.

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Персона
Юриоркис Гамбоа
Место
США
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