Боксер, которого хотел заткнуть Ломаченко, победил ярким нокаутом

Экс-чемпион мира в полулегком весе Юриоркис Гамбоа (30-2, 18 КО), которому хотел "заткнуть рот" Ломаченко, добыл досрочную победу над пуэрториканцем Романа Мартинесом (30-4-3, 18 КО).

Поединок проходил в Балтиморе и завершился во втором раунде техническим нокаутом от 37-летнего кубинца.

Гамбоа превосходил соперника в скорости и дважды смог отправить Мартинеса на настил ринга. Во второй раз Роман не сумел подняться до окончания отсчета рефери.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

💥 Yuriorkis Gamboa stops Roman Martinez with this beautiful left hook in round 2.



pic.twitter.com/ozX93hmyes