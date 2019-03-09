"Бой моей жизни": олимпийский чемпион сделал заявление о Ломаченко

Британский боксер Люк Кэмпбелл оценил выступления украинского чемпиона Василия Ломаченко. Олимпийский чемпион-2012 в легчайшем весе верит в свою победу, если когда-нибудь сможет сразиться с украинцем.

"Он левша, и я левша. Я хорошо боксирую с левшами, но и ему хорошо с кем угодно, кто напротив него. Я крупный легковес, я сильный, и я верю, что могу выйти и одержать победу. Я не хочу сказать, что это будет лёгкий бой, не поймите меня неправильно. Это будет бой моей жизни. Я фокусируюсь на нём и с радостью выйду против него. Верю, что смогу это сделать", - цитирует Кэмпбелла VRinge.

Люк Кэмпбелл lukecampbellofficial.co.uk

Также британец выразил поддержку своему соотечественнику Энтони Кролле, который 12 апреля сразиться с Ломаченко.

"Это огромная возможность для Энтони Кроллы. Ему нечего терять. Я буду за него болеть", - заявил Кэмпбелл.

Как сообщал OBOZREVATEL, соперник британца Энтони Кроллы Джон Мюррей уверен, что украинца Василия Ломаченко можно победить. Бывший боксер дал совет оппоненту нашего чемпиона, как одержать победу в поединке 12 апреля в Лос-Анджелесе.

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