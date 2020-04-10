22-летний боксер из Сальвадора Алексис Навидад был застрелен напротив своего дома двумя членами бандитской группировки.

Как сообщает издание Essentially Sports, жертвами нападения стали он и еще двое человек, которые вместе с ним находились возле дома боксера. Врачи констатировали его смерть по приезду в больницу. Мотивы преступления остаются неизвестными.

Алексис Навидад Twitter

Президент ассоциации бокса страны Ямил Букеле отверг предположение о том, что Навидад был как-то связан с бандитскими группировками. Он заявил, что Алексис был полностью предан спорту с 14 лет.

Боксер провел свой первый и единственный профессиональный бой 18 ноября 2017 года, выиграв его по решению судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный боец смешанных единоборств промоушна Bellator Исайя Чепмен был застрелен возле своего дома.

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