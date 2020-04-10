Главная Новости
10 апреля • обновлено в 18:06
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Боксера Алексиса Навидада застрелили в ходе бандитских разборок

7.1т
Читать материал на украинском

22-летний боксер из Сальвадора Алексис Навидад был застрелен напротив своего дома двумя членами бандитской группировки.

Как сообщает издание Essentially Sports, жертвами нападения стали он и еще двое человек, которые вместе с ним находились возле дома боксера. Врачи констатировали его смерть по приезду в больницу. Мотивы преступления остаются неизвестными.

Алексис Навидад

Алексис Навидад

Twitter

Президент ассоциации бокса страны Ямил Букеле отверг предположение о том, что Навидад был как-то связан с бандитскими группировками. Он заявил, что Алексис был полностью предан спорту с 14 лет.

Боксер провел свой первый и единственный профессиональный бой 18 ноября 2017 года, выиграв его по решению судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный боец смешанных единоборств промоушна Bellator Исайя Чепмен был застрелен возле своего дома.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
16
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Медики обнаружили неожиданный симптом коронавируса: на вид – обычное покраснение.

  • В Закарпатской области и на Волыни усилили карантин и запретили жителям выходить из дома в ближайшие выходные.

  • По прогнозу МВД Украины, Европа и мир будут закрыты для туризма еще год.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
HAVU
VS
Chaos
Победа HAVU с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Team Secret
VS
Winstrike
Победа Winstrike
1.87 Сделать ставку
forZe
VS
Nordavind
Победа forZe с форой в -4,5 раунда
2,01 Сделать ставку
Japaleno
VS
Sprout
Победа Sprout с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
Gambit Youngsters
Победа Virtus.pro
1.50 Сделать ставку
Славия
VS
Рух
Победа Славии
2.17 Сделать ставку
Динамо-Брест завоюет Кубок Беларуси
1.91 Сделать ставку
Холанд станет игроком Реала в ближайшее трансферное окно
3.74 Сделать ставку
Севилья - следующая команда Ракитича после летнего трансферного окна
2.49 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку