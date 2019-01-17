Украинская биатлонистка выиграла гонку на Кубке IBU

Украинка Юлия Журавок одержала феерическую победу на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в немецком Арбере. Наша соотечественница первенствовала в индивидуальной гонке на 12,5 километров.

24-летняя сумчанка преодолела дистанцию за 36 минут 47 секунд. При этом в активе Журавок отсутствие промахов на четырех огневых рубежах, что не удалось больше никому из 83 участников, которые финишировали в гонке.

Юлия Журавок Федерация биатлона Украины

В итоге Юлия чуть больше чем на минуту опередила шведку Шардин Слуф, а еще более полторы минуты "привезла" другой представительнице этой скандинавской страны – Элизабет Хогберт.

Добавим, что четвертое место заняла еще одна наша соотечественница Мария Кручова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина с антирекордом завершила женскую спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира по биатлону.

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