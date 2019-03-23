Украинки "застрелились" на Кубке мира по биатлону

Украинские биатлонистки не сумели побороться за медали в гонке преследования заключительного этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Наши спортсменки, допустив минимум четыре промаха, финишировали за пределами топ-20 соревнований.

Лучший результат среди наших спортсменок показала Вита Семеренко, которая с 4 промахами стала лишь 30-й. Валентина Семеренко показала 36-й результат, а Анастасия Меркушина пришла к финишу 50-й. Еще одну украинку Яну Бондарь сняли с дистанции.

Анастасия Меркушина IBU

"Золото" соревнований добыла победительница спринтерской гонки словачка Анастасия Кузьмина, которая помимо хорошего хода продемонстрировала идеальную точность. Второй к финишу пришла немка Дениз Херрманн, а шведка Ханна Эберг завоевала "бронзу" пасьюта.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлонисты неудачно выступили в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира нынешнего сезона, который проходит в норвежском Холменколлене. Лучшим в составе "желто-синих" стал чемпион мира Пидручны, который занял 29-е место.

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