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19 февраля • обновлено в 09:22
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Семеренко эмоционально обратилась к фанатам: спортивные итоги 18 февраля

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В Лиге чемпионов сенсационно стартовала стадия плей-офф, а украинская биатлонистка Валентина Семеренко эмоционально обратилась к болельщикам.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 18 февраля.

Кроме того, жена российского биатлониста Александра Логинова поздравила его с победой на ЧМ на украинском языке. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
чемпионат мира по биатлону Лига чемпионов
Персоны
Валя Семеренко Александр Логинов
Теги
Боруссия Дортмунд ПСЖ Атлетико Мадрид ФК Ливерпуль
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