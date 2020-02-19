Семеренко эмоционально обратилась к фанатам: спортивные итоги 18 февраля

В Лиге чемпионов сенсационно стартовала стадия плей-офф, а украинская биатлонистка Валентина Семеренко эмоционально обратилась к болельщикам.

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Кроме того, жена российского биатлониста Александра Логинова поздравила его с победой на ЧМ на украинском языке. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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