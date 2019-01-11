Провал Фуркада: результаты спринта Кубка мира по биатлону

Украинские биатлонисты не сумели побороться за медали спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Оберхофе.

Лучшим среди наших соотечественников оказался капитан сборной Дмитрий Пидручный. Он удачно отстрелялся в лежке, однако два промаха на втором огневом рубеже не позволили ему побороться за место в топ-10. В итоге Пидручный завершил дистанцию на 25-м месте.

Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе biathlon.com.ua

Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе biathlon.com.ua

Стоит отметить, что гонку сопровождал снегопад и сильный ветер, из-за чего без промахов финишировали лишь семеро спортсменов.

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Мартен Фуркад

Победителем же спринта в Оберхофе стал россиянин Александр Логинов. Он на 25 секунд опередил лидера общего зачета Йоханнеса Тинес Бе из Норвегии. "Бронза" досталась олимпийскому чемпиону Пхенчхана-2018 шведу Себастьяну Самюэльссону. При этом легендарный француз Мартен Фуркад не попал даже в цветочную церемонию.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Вита Семеренко сенсационно вошла в топ-6 спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

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