МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

Провал Фуркада: результаты спринта Кубка мира по биатлону

1.2тЧитать материал на украинском

Украинские биатлонисты не сумели побороться за медали спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Оберхофе.

Лучшим среди наших соотечественников оказался капитан сборной Дмитрий Пидручный. Он удачно отстрелялся в лежке, однако два промаха на втором огневом рубеже не позволили ему побороться за место в топ-10. В итоге Пидручный завершил дистанцию на 25-м месте.

Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

biathlon.com.ua

Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

biathlon.com.ua

Стоит отметить, что гонку сопровождал снегопад и сильный ветер, из-за чего без промахов финишировали лишь семеро спортсменов.

Новости
Украина повторила историческое достижение на Кубке мира по биатлону

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Победителем же спринта в Оберхофе стал россиянин Александр Логинов. Он на 25 секунд опередил лидера общего зачета Йоханнеса Тинес Бе из Норвегии. "Бронза" досталась олимпийскому чемпиону Пхенчхана-2018 шведу Себастьяну Самюэльссону. При этом легендарный француз Мартен Фуркад не попал даже в цветочную церемонию.

Провал Фуркада: результаты спринта Кубка мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Вита Семеренко сенсационно вошла в топ-6 спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Место
ГерманияОберхоф
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги