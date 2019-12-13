Пидгрушная удивила своим выступлением в спринте Кубка мира – все результаты

Женской спринтерской гонкой на 7,5 км стартовал второй в нынешнем сезоне этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Валя Семеренко

Украина была представлена пятью спортсменками – сестрами Валентиной и Витой Семеренко, Юлией Джимой, Еленой Пидгрушной и Дарьей Блашко.

Лучший результат среди наших соотечественниц показала Валя Семеренко, которая стартовала первой и заняла итоговое 9-е место. Хорошо выступила и ветеран украинской команды Елена Пидгрушная, которая пропускала первый этап и провела первую гонку Кубка мира за много месяцев, вернувшись после болезни. У 32-летней спортсменки – итоговая 12-я позиция.

Елена Пидгрушная

Цифры остальных украинских участниц оказались гораздо более скромными. Вита Семеренко - 52-я, Джима - 55-я, Блашко - 67-я.

Победу одержала итальянка Доротея Вирер, которой не помешал единственный промах на огневом рубеже. В тройке лучших - Ингрид Тандревольд (Норвегия) и Светлана Миронова (Россия).

Напомним, на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Украина завоевала одну медаль – серебро в активе Юлии Джимы, которая заняла второе место в индивидуальной гонке.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская эстафета Кубка мира по биатлону в Эстерсунде завершилась сенсацией.

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