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13 декабря • обновлено в 14:39
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Пидгрушная удивила своим выступлением в спринте Кубка мира – все результаты

2.2т
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Женской спринтерской гонкой на 7,5 км стартовал второй в нынешнем сезоне этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Валя Семеренко

Валя Семеренко

Украина была представлена пятью спортсменками – сестрами Валентиной и Витой Семеренко, Юлией Джимой, Еленой Пидгрушной и Дарьей Блашко.

Лучший результат среди наших соотечественниц показала Валя Семеренко, которая стартовала первой и заняла итоговое 9-е место. Хорошо выступила и ветеран украинской команды Елена Пидгрушная, которая пропускала первый этап и провела первую гонку Кубка мира за много месяцев, вернувшись после болезни. У 32-летней спортсменки – итоговая 12-я позиция.

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

Цифры остальных украинских участниц оказались гораздо более скромными. Вита Семеренко - 52-я, Джима - 55-я, Блашко - 67-я.

Пидгрушная удивила своим выступлением в спринте Кубка мира – все результаты

Победу одержала итальянка Доротея Вирер, которой не помешал единственный промах на огневом рубеже. В тройке лучших - Ингрид Тандревольд (Норвегия) и Светлана Миронова (Россия).

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Напомним, на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Украина завоевала одну медаль – серебро в активе Юлии Джимы, которая заняла второе место в индивидуальной гонке.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская эстафета Кубка мира по биатлону в Эстерсунде завершилась сенсацией.

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Елена Пидгрушная Валя Семеренко
Место
Австрия Хохфильцен
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Надо было лыжи салом мазать) Но всё равно 9 это ооочень почетное место
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