МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

Лучшие биатлонисты Украины опередили всех россиян в спринте на Кубке мира

1.3тЧитать материал на украинском

Сильнейшие биатлонисты Украины Артем Прима и Дмитрий Пидручный сумели войти в топ-20 спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в итальянском Антхольце.

При этом наши соотечественники опередил всех представителей российской национальной команды.

Приме удалось точно отстреляться на обоих огневых рубежах и стать одним из всего лишь десяти таких спортсменов. Артем на финише показал 11-й результат, отстав от победителя на 47 секунд.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Новости
Где смотреть 6-й этап Кубка мира по биатлону: расписание и результаты

В свою очередь капитан "желто-синих" Пидручный записал в свой пассив один промах и закончил гонку 18-м, уступив лидеру чуть более минуту.

"Золото" спринта завоевал норвежец Йоханнес Тиннес Бе. Вторым стал его соотечественник Эрленн Бьентегор, а третье место занял Антонин Гигонна из Франции.

Лучшие биатлонисты Украины опередили всех россиян в спринте на Кубке мира

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины не смогла в полном составе завершить спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Артем ПримаДмитрий Пидручный
Место
ИталияАнтхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
2
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Junio Van
Junio Van
Ахаха)) я думал шумеры в призерах, а там...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А почему вы все время сравниваете с Россией? Комплекс неполноценности?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Junio Van
Junio Van
Захаров Дмитрий, комплекс рагулей ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги