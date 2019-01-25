Лучшие биатлонисты Украины опередили всех россиян в спринте на Кубке мира

Сильнейшие биатлонисты Украины Артем Прима и Дмитрий Пидручный сумели войти в топ-20 спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в итальянском Антхольце.

При этом наши соотечественники опередил всех представителей российской национальной команды.

Приме удалось точно отстреляться на обоих огневых рубежах и стать одним из всего лишь десяти таких спортсменов. Артем на финише показал 11-й результат, отстав от победителя на 47 секунд.

Дмитрий Пидручный

В свою очередь капитан "желто-синих" Пидручный записал в свой пассив один промах и закончил гонку 18-м, уступив лидеру чуть более минуту.

"Золото" спринта завоевал норвежец Йоханнес Тиннес Бе. Вторым стал его соотечественник Эрленн Бьентегор, а третье место занял Антонин Гигонна из Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины не смогла в полном составе завершить спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

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