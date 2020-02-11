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11 февраля • обновлено в 18:33
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"Ловить нечего": на России поставили крест на ЧМ по биатлону

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев не видит у сборной России ни малейших шансов на медали на чемпионате мира, который 13 февраля стартует в Италии.

Бывший член национальной команды жестоко прошелся по своим соотечественникам, заявив, что им в Антхольц-Антерсельве поможет только чудо.

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сборная России по биатлону

сборная России по биатлону

Чемпионат

"Если смотреть с точки зрения сухой статистики, то ловить в плане результата нечего. Но мы же выступаем не благодаря, а вопреки. Как в прошлом году в Оберхофе благодаря плохой погоде и "застрелившимся" соперникам выиграли две эстафеты. Сейчас тоже стоит уповать на те же факторы. Объективно, пока мы готовы не очень хорошо", – цитирует Васильева "Р-Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о подготовке к чемпионату мира.

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Тег
сборная России по биатлону
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ну вы то рагули еще хуже выступаете,к чему этот высер?
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