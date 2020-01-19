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19 января • обновлено в 16:53
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Пидручного сняли с гонки Кубка мира по биатлону

Пидручного сняли с гонки Кубка мира по биатлону
5-й этап стал историей
2.6т Читать материал на украинском

Мужской гонкой преследование на дистанции 12,5 км завершился 5-й этап Кубка мира по биатлону

Украину представляли 4 спортсмена: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов и Антон Дудченко.

Действующий чемпион мира в индивидуальной гонке Дмитрий Пидручный неудачно провел пасьют, сделал 7 неточных выстрелов, и тренерский штаб принял решение снять спортсмена с дистанции, чтобы поберечь его перед 6-м этапом в Поклюке.

Лучшим среди украинцев стал Артем Прима. Накануне показав достойный результат в спринте, 32-летний уроженец Чернигова с двумя промахами финишировал 11-м.

Остальные два представителя нашей команды завершили гонку в конце пелотона: Антон Дудченко 29-й, а Сергей Семенов 40-й.

Пидручного сняли с гонки Кубка мира по биатлону

Новости
Сборная Украины по биатлону упустила медаль в эстафете на Кубке мира

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины в составе Артема Тищенко, Артема Прима, Антона Дудченко и Дмитрия Пидручного при большом снегопаде финишировала на восьмом месте в эстафете.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Германия Рупольдинг
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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Комментарии на сайте не модерированы
филя филя
филя филя
чуть чуть в 10 не попал прима. а все из за того что рука кремля его выбила из десятки
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