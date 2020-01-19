Пидручного сняли с гонки Кубка мира по биатлону

Мужской гонкой преследование на дистанции 12,5 км завершился 5-й этап Кубка мира по биатлону

Украину представляли 4 спортсмена: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов и Антон Дудченко.

Действующий чемпион мира в индивидуальной гонке Дмитрий Пидручный неудачно провел пасьют, сделал 7 неточных выстрелов, и тренерский штаб принял решение снять спортсмена с дистанции, чтобы поберечь его перед 6-м этапом в Поклюке.

Лучшим среди украинцев стал Артем Прима. Накануне показав достойный результат в спринте, 32-летний уроженец Чернигова с двумя промахами финишировал 11-м.

Остальные два представителя нашей команды завершили гонку в конце пелотона: Антон Дудченко 29-й, а Сергей Семенов 40-й.

Новости Сборная Украины по биатлону упустила медаль в эстафете на Кубке мира

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины в составе Артема Тищенко, Артема Прима, Антона Дудченко и Дмитрия Пидручного при большом снегопаде финишировала на восьмом месте в эстафете.

О спорте и не только – в нашем Instagram!