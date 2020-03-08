8-й этап Кубка мира по биатлону: календарь и расписание трансляций

С 12 по 15 марта в норвежском Холменколлене пройдут гонки 8-го этапа Кубка мира по биатлону.

Биатлонный стадион в Холменколлене

Состав женской сборной Украины: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина.

Состав мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко.

Увидеть кубковое первенство можно в прямых трансляциях на общенациональном канале UA:Перший. Кроме того, показ соревнований доступен на платформе Суспільне|Біатлон. Также трансляции из Норвегии проведут российский "Матч ТВ" и "Eurosport".

12 марта, четверг

16:30. Спринт. Женщины 7,5 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ".

13 марта, пятница

16:30. Спринт. Мужчины 10 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ".

14 марта, суббота

14:45. Гонка преследование. Мужчины, 12.5 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ"

16:45. Гонка преследование. Женщины, 10 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ"

15 марта, воскресенье

14:15. Одиночная смешанная эстафета - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ".

16:15. Смешанная эстафета - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, на 7-м этапе наша сборная в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Елены Пидгрушной драматично упустила медаль, заняв четвертое место.

Мужская сборная Украины по биатлону на КМ в Чехии сотворила грандиозную сенсацию, взяв "серебро" в эстафете.

В масс-старте Семеренко выбила с трассы россиянку.

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