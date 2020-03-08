8-й этап Кубка мира по биатлону: календарь и расписание трансляций

С 12 по 15 марта в норвежском Холменколлене пройдут гонки 8-го этапа Кубка мира по биатлону.
Биатлонный стадион в Холменколлене
Состав женской сборной Украины: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина.
Состав мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко.
Увидеть кубковое первенство можно в прямых трансляциях на общенациональном канале UA:Перший. Кроме того, показ соревнований доступен на платформе Суспільне|Біатлон. Также трансляции из Норвегии проведут российский "Матч ТВ" и "Eurosport".
12 марта, четверг
16:30. Спринт. Женщины 7,5 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ".
13 марта, пятница
16:30. Спринт. Мужчины 10 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ".
14 марта, суббота
14:45. Гонка преследование. Мужчины, 12.5 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ"
16:45. Гонка преследование. Женщины, 10 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ"
15 марта, воскресенье
14:15. Одиночная смешанная эстафета - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ".
16:15. Смешанная эстафета - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ".
Как сообщал OBOZREVATEL, на 7-м этапе наша сборная в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Елены Пидгрушной драматично упустила медаль, заняв четвертое место.
Мужская сборная Украины по биатлону на КМ в Чехии сотворила грандиозную сенсацию, взяв "серебро" в эстафете.
В масс-старте Семеренко выбила с трассы россиянку.
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