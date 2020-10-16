Возвращение "Будивельника" в игре с чемпионом: анонс Суперлиги Париматч 16 октября

В пятницу, 16 октября, пятью матчами продолжится розыгрыш Суперлиги Париматч сезона 2020/21.

"Запорожье" – "Одесса"

Запорожье, ДС "Юность"

Начало матча – 18:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Откроют большой игровой день "Запорожье" и "Одесса". Команда Валерия Плеханова проводит свой второй матч в сезоне и первый в родных стенах. Одесситы успели сыграть уже трижды, но во всех трех поединках команда Олега Юшкина проиграла.

Запорожцы стали "чемпионами межсезонья", продемонстрировав довольно качественную игру, и закрепили свой статус сенсацией уже на старте регулярного чемпионата, когда на выезде одолели одного из фаворитов сезона "Прометей".

Теперь статус фаворита будет у запорожцев, а "Одесса" попытается избежать серии из четырех подряд поражений на старте сезона, что, безусловно, может ударить по психологическому состоянию команды.

"Черкаськи Мавпы" – "Киев-Баскет"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало матча – 18:30

Трансляция – YouTube ФБУ

"Черкаськи Мавпы" проводят первый домашний матч сезона, хотя и без поддержки трибун. Все матчи в Украине до конца года, напомним, будут проходить без зрителей. Соперником команды Максима Михельсона будет столичный "Киев-Баскет", который стартовал в сезоне с двух домашних побед.

"Мавпы" также сыграли дважды, но на выезде, и в обоих случаях положительного результата достичь не смогли. Хозяева играли очень сокращенной ротацией и в Харькове, и в Днепре, а во втором матче выступали на 100% украинским составом, причем довольно молодым.

"Киев-Баскет", конечно, на данном этапе сезона выглядит фаворитом в этой игре, хотя "Мавпы" своим выступлением в Днепре дали понять, что даже в далеко не оптимальном составе могут создать проблемы и претендовать на победу против любой команды лиги.

"Прометей" – "Химик"

Каменское, СК "Прометей"

Начало матча – 19:00

Трансляция – Oboz TV, YouTube ФБУ

Второй матч для "Прометея" за три дня, третий домашний в сезоне и первая выездная игра для "Химика". Этот матч вполне претендует на статус, как минимум, одного из самых интересных в рамках игрового тура.

"Прометей" реабилитировался за поражение от "Запорожья" домашней победой над "Одессой" в среду, хотя пока команде Виталия Черния есть, куда прибавлять. У хозяев остается вне игры Александр Липовый, все остальные игроки вернулись в строй, но далеко не все находятся в оптимальных кондициях.

"Химик" дома традиционно выглядит убедительнее, но эта команда всегда думает о победах, о чем недавно напомнил всем домашним триумфом в Кубке Украины. В матче "Прометей" – "Химик" украшением может стать противостояние мощных передних линий Майерс-Петров против Нельсона и Салливана. К тому же, в составе команды из Каменского сразу несколько игроков прошли через систему "Химика" и выступали за этот клуб в Суперлиге. Матч будет интересный – сомнений быть не может.

"Николаев" – "Тернополь"

Николаев, СК "Надежда"

Начало матча – 19:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Первая игра сезона для "Николаева", который пропустил стартовую игровую неделю из-за эпидемии коронавируса в команде. "Тернополь", в свою очередь, продолжает выездное турне и уже третий раз в этом сезоне будет играть на площадке соперника. Команда Дмитрия Забирченко привезла одну победу после двухматчевого выезда на берег Черного моря на прошлой неделе и теперь попытается улучшить свое положение в турнирной таблице в Николаеве.

Хозяева сменили главного тренера – место Криса Томаса занял опытный Валентин Берестнев. А также попрощались с двумя легионерами Камеоном Холси и Елаей Кейном. На старте сезона проблем у "Николаева", который не тренировался две недели, откровенно больше. "Тернополь", в свою очередь, уже вошел в сезон и даже, несмотря на статус гостя и дебютанта Суперлиги, на сегодняшний день в этой паре выглядит фаворитом.

"Будивельник" – "Днепр"

Киев, СК "Венето"

Начало матча – 19:30

Трансляция – YouTube ФБУ

Ну и, конечно, один из самых интригующих матчей недели – самый титулованный клуб Украины, 10-кратный чемпион Суперлиги "Будивельник" возвращается в элитный дивизион матчем против действующего обладателя титула "Днепра".

Об игре киевлян, которые не провели ни одного контрольного матча и собирали состав уже накануне своей первой игры, что-то конкретное сказать трудно. Но можно с уверенностью говорить о том, что столичный коллектив пригласил в свои ряды один из самых мощных квартетов легионеров в национальном первенстве.

Также команду возглавил литовский специалист Вальдемарас Хомичюс, который ранее в течение трех сезонов тренировал "Днепр" – это один из главных сюжетов этого матча. Гости понемногу входят в сезон и будут фаворитом этого противостояния, но статус на площадке ничего не решает, и загадочный "Будивельник" может преподнести сюрпризы уже на старте сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный киевский клуб огласил заявку на сезон Суперлиги Париматч.