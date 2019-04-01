В ожидании сенсаций: анонс Суперлиги Пари-Матч 1 апреля

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в понедельник, 1 апреля, пройдут решающие противостояния для двух пар четвертьфинальной серии.

В Запорожье победитель "регулярки" примет действующего чемпиона "Черкаськи Мавпы", а в столице местный "Киев-Баскет" сразится с "Николаевом". Вашему внимаю анонс игрового дня в баскетбольном первенстве страны.

18:30 Запорожье, ДС "Юность". "Запорожье" – "Черкасские Мавпы", трансляция – XSPORT, сайт Федерации баскетбола Украины, счет серии до двух побед – 1:1.

"Запорожье" – "Черкасские Мавпы" ФБУ

Это противостояние считалось многими центральным в 1/4 финала, что и подтвердили уже два сыгранных матча. Запорожцы выиграли первую игру и большинство экспертов списало со счетов "Мапвы".

Однако команда Максима Михельсона проявила характер и на своей площадке взяла реванш. Победить "Мавпам" помогла отличная игра в защите на периметре – за все 40 минут игроки "Запорожья" выполнили всего 12 дальних попыток.

Для действующих чемпионов главным остается вопрос участия в решающей игре серии главного бомбардира Брэндона Янга. Американец подвернул голеностоп в концовке второго матча и его участие в игре 1 апреля находится под вопросом.

19:00 Киев, СК "Меридиан". "Киев-Баскет" – МБК "Николаев", трансляция – сайт Федерации баскетбола Украины, счет серии до двух побед – 1:1, купить билеты.

В этом противостоянии изначально никто не видел особой интриги, однако благодаря рывку в заключительной четверти второго матча "Николаеву" удалось сравнять счет в серии. "Корабелы" едут в столицу в статусе очевидного аутсайдера, но наверняка собираются преподнести еще одну сенсацию.

"Киев-Баскет" – "Николаев" ФБУ

Киевляне обладают более классным составом и длинной скамейкой, и право на осечку у подопечных Евгения Мурзина попросту нет.

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