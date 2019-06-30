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В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

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В Киеве 30 июня завершились первые в истории Украины соревнования национальных сборных по баскетболу 3х3 – квалификационный этап чемпионата Европы.

В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

ФИБА

По две путевки в финальный турнир боролись 10 мужских команд и 9 женских.

Мужская и женская сборные Украины выступали вне конкурса, поскольку автоматически получили места на чемпионате Европы благодаря высокому национальному рейтинге.

В итоге борьбы у мужчин на чемпионат Европы пробились Литва и Австрия. Во втором раунде Литва победила Австрию (19:17) и Хорватию (21:16). Австрия одолела Хорватию (20:16).

В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

ФИБА

В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

ФИБА

В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

ФИБА

В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

ФИБА

В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

ФИБА

В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

ФИБА

В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

ФИБА

В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

ФИБА

Новости
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У женщин места на чемпионате Европы завоевали Беларусь и Дания. Во втором раунде Беларусь победила Швецию (9:8) и Данию (15:18). Дания в заключительном слишком затяжном матче вырвала в овертайме победу у Швеции (12:10).

В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

ФИБА

В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

ФИБА

В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

ФИБА

В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

ФИБА

В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

ФИБА

В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

ФИБА

Как сообщал OBOZREVATEL Украинки выиграли в Киеве группу в квалификации к Евробаскету 3х3.

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