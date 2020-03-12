Украинец Михайлюк провел яркий матч НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк ярко выступил в последнем матче перед остановкой НБА из-за коронавируса против "Филадельфии".

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел 24 минуты на площадке, сумев набрать 16 очков (1/4 двухочковых, 3/9 трехочковых и 5/5 штрафных), 2 подбора, 4 передачи и 2 перехвата при 1 потере и 1 персональном замечании.

Святослав Михайлюк

Несмотря на эффективные действия Михайлюка, его команда уступила в выездном поединке против "Филадельфии" со счетом 124:106.

"Филадельфия" – "Детройт" 124:106 (34:29, 36:26, 29:29, 25:22)

"Филадельфия": Эмбиид (30 + 14 подборов), Хорфорд (20 + 10 подборов + 6 передач), Харрис (15 + 7 подборов), Милтон (12), Ричардсон (8) – старт; Коркмаз (17), Тайбулл (9), Беркс (7), Скотт (4), Робинсон (2), О’Куинн (0).

"Детройт": Вуд (32 + 7 подборов), Михайлюк (16), Макер (13), Снелл (9), Найт (6 + 6 передач) – старт; Гэллоуэй (13), Макрэй (10 + 7 подборов), Томас (4), Думбуя (2), Холл (1).

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение прервать сезон, поскольку у одного из игроков выявили коронавирус.

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