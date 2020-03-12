Главная Новости
12 марта • обновлено в 11:27
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Украинец Михайлюк провел яркий матч НБА

771
Читать материал на украинском

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк ярко выступил в последнем матче перед остановкой НБА из-за коронавируса против "Филадельфии".

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел 24 минуты на площадке, сумев набрать 16 очков (1/4 двухочковых, 3/9 трехочковых и 5/5 штрафных), 2 подбора, 4 передачи и 2 перехвата при 1 потере и 1 персональном замечании.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Несмотря на эффективные действия Михайлюка, его команда уступила в выездном поединке против "Филадельфии" со счетом 124:106.

"Филадельфия" – "Детройт" 124:106 (34:29, 36:26, 29:29, 25:22)

"Филадельфия": Эмбиид (30 + 14 подборов), Хорфорд (20 + 10 подборов + 6 передач), Харрис (15 + 7 подборов), Милтон (12), Ричардсон (8) – старт; Коркмаз (17), Тайбулл (9), Беркс (7), Скотт (4), Робинсон (2), О’Куинн (0).

"Детройт": Вуд (32 + 7 подборов), Михайлюк (16), Макер (13), Снелл (9), Найт (6 + 6 передач) – старт; Гэллоуэй (13), Макрэй (10 + 7 подборов), Томас (4), Думбуя (2), Холл (1).

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение прервать сезон, поскольку у одного из игроков выявили коронавирус.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "НБА" на OBOZREVATEL.

Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
Место
США Филадельфия
Тег
Детройт Пистонс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Реал
VS
Эйбар
Инд. тотал Реала больше 2.5
1.94 Сделать ставку
Лион
VS
Реймс
Инд. тотал Лиона больше 1.5
2.23 Сделать ставку
Фортуна
VS
Падерборн
Победа Фортуны
2.02 Сделать ставку
Фулхэм
VS
Брентфорд
Победа Фулхэма с форой (0)
1.99 Сделать ставку
Арминия
VS
Оснабрюк
Победа Арминии с форой (-1)
2.11 Сделать ставку
Гройтер Фюрт
VS
Гамбург
Гамбург не проиграет и тотал меньше 3.5
1.85 Сделать ставку
Лос-Анджелес Кингз
VS
Оттава Сенаторз
Победа Лос-Анджелеса в основное время
1.99 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с форой в +1,0 шайбы
1.71 Сделать ставку
Эдмонтон Ойлерз
VS
Виннипег Джетс
Победа Виннипега или ничья в основное время
1.73 Сделать ставку
Чикаго Блэкхокс
VS
Сан-Хосе Шаркс
Победа Чикаго с нулевой форой
1.55 Сделать ставку