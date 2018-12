Украинец Михайлюк помог "Лейкерс" победить в НБА

Воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел очередной поединок в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) . Украинский защитник "Лейкерс" принял участие в победной игре регулярного сезона против "Майами" (108:105).

Баскетболист сборной Украины провел на площадке 12 минут, за которые забросил один трехочковый бросок и собрал один подбор в защите.

Кроме того, украинец отметился эффектным перехватом, после чего с партнером по команде разыграл яркую комбинацию в быстром отрыве.

Svi with the steal and an unselfish play in transition#LakeShow (📺: @SpectrumSN & NBA TV) pic.twitter.com/J468kXyGla