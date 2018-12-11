Украинец Михайлюк помог "Лейкерс" победить в НБА

Воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел очередной поединок в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) . Украинский защитник "Лейкерс" принял участие в победной игре регулярного сезона против "Майами" (108:105).

Баскетболист сборной Украины провел на площадке 12 минут, за которые забросил один трехочковый бросок и собрал один подбор в защите.

Кроме того, украинец отметился эффектным перехватом, после чего с партнером по команде разыграл яркую комбинацию в быстром отрыве.

Svi with the steal and an unselfish play in transition#LakeShow (📺: @SpectrumSN & NBA TV) pic.twitter.com/J468kXyGla — Los Angeles Lakers (@Lakers) 11 декабря 2018 г.

Лейкерс — Майами 108:105 (27:23, 28:35, 29:25, 24:22)

Л: Кузма (33 + 7 подборов), Джеймс (28 + 9 подборов + 12 передач), Болл (10 + 7 подборов), Харт (9), МакГи (4 + 8 подборов + 4 блок-шотов) — старт; Чендлер (4),Михайлюк (3 очка (0/2 двухочковых, 1/2 трехочковых), 1 подбор в защите, 1 передача, 2 перехвата, 1 потеря, 1 фол, "+/-" -14), Стивенсон (6), Колдуэлл-Поуп (11).

М: Адебайо (12 + 10 подборов), Ричардсон (10), Макгрудер (10), Драгич (7), Джонсон (0) — старт; Олиник (15), Уинслоу (28 + 7 подборов), Джонс мл. (8 + 14 подборов), Уэйд (15 + 10 передач).

9 декабря Святослав помог своей команде в игре регулярного сезона разгромить "Мемфис" (111:88), при этом впервые в карьере в НБА набрав двузначное количество очков — 11.