Украинец Михайлюк помог команде одержать победу в НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк помог команде одержать тяжелую победу в матче НБА против "Денвера" – 128:123.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на площадке 35 минут, сумев набрать 13 очков (2/3 двухочковых, 1/6 трехочковых, 6/8 штрафных), 1 подбор, 3 передачи, 2 перехвата при 1 потере и 3 фолах.

Святослав Михайлюк Reuters

Победа позволила "Детройту" прервать серию из пяти поражений кряду и стала 18-й в нынешнем сезоне. Команда Михайлюка занимает 11-е место в Восточной конференции.

“Детройт” – “Денвер” 128:123 OT (30:44, 38:21, 22:24, 21:22, 17:12)

“Детройт”: Драммонд (21 + 17 подборов), Думбуя (17), Михайлюк (13), Снелл (13 + 6 передач), Роуз (2) – старт; Джексон (20 + 6 передач), Браун (19 + 10 подборов + 8 передач), Вуд (11), Гэллоуэй (8), Макер (4).

“Денвер”: Йокич (39 + 10 подборов + 11 передач), Бартон (20 + 9 подборов), Моррис (19 + 7 подборов + 7 передач), Грант (14), Крэйг (5) – старт; Бизли (12), Дозьер (5), Вандербилт (4), Харрис (3), Эрнангомес (2).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Детройта" Дуэйн Кейси восхитился прогрессом Святослава Михайлюка, который превращается в одну из ключевых фигур в команде.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!