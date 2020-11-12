Тренер женской сборной Финляндии об украинке Ягуповой: она наша главная проблема

Главный тренер женской сборной Финляндии Пекка Салминен рассказал о плюсах и минусах своей команды перед матчем отбора на Евробаскет-2021 против Украины, который состоится в среду, 12 ноября.

Наставник наших соперниц заявил, что его игроки имеют преимущество в физической подготовке и зачастую выигрывают конкуренцию в скорости. Из состава нашей сборной он выделил Алину Ягупову, назвав ее баскетболисткой №2 в Европе.

"В это сложно поверить, но у нас есть преимущество в физической подготовке. Это проявляется в том, что мы зачастую быстрее наших соперников. Анализ показал, что высоким и физически мощным командам сложно с нами. Украина именно такая. Это плюс. Минус заключается в том, что Алина Ягупова – №2 в Европе. Она наша самая большая проблема. Если у нас будут хорошие решения и мы сможет набирать очки, когда ее не будет на площадке, мы сможем оказать сопротивление", – сказал Салминен.

Как сообщал OBOZREVATEL, начало поединка между Финляндией и Украиной запланировано на 17:00 по киевскому времени.