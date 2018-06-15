Шок! Генеральный менеджер сборной России сбежал в Черногорию

В Черногории по запросу российского Интерпола задержан бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола и генеральный менеджер сборной Дмитрий Домани, который обвиняется на родине в мошенничестве в особо крупных размерах.

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Сразу после задержания, Домани обратился с просьбой о предоставления убежища в Черногории, сообщило национальное телевидение RTCG.

"Я инициировал процедуру получения убежища в Черногории, так как из обвинительного акта московского суда видно, что речь идет о классической фальсификации и политических гонениях. Обвиняемый заявил Комиссии по предоставлению убежища , что не участвует в политике, что его интересует только спорт и он не принадлежит ни одной политической силе, но группа политически озабоченных людей сделала все, чтобы усложнить ему жизнь", - заявил беглец.

Домани сообщил, что его сын уже находится в Черногории, играет за баскетбольный клуб "Приморье" из Херцег-Нови, живет здесь, и обвиняемый приехал к нему два года назад с намерением перевезти также дочь и жену", — рассказал адвокат россиянина Зоран Пиперович.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российского болельщика арестовали в Мюнхене за "шутки" с Интерполом.