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19 февраля • обновлено в 20:04
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"Порхать и жалить": игроки сборной Украины рассказали о старте отбора на Евробаскет-2021

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Сборная Украины по баскетболу завершает подготовку к стартовым матчам отбора Евробаскета-2021.

В четверг, 20 февраля украинцы сыграют в Граце против сборной Австрии, а 23-го числа примут в Запорожье команду Венгрии.

Александр Липовый

Александр Липовый

ФБУ

Накануне игроки национальной команды поделились подробностями тренировок перед стартом квалификации. Комментарии баскетболистов "сине-желтых" приводит пресс-служба ФБУ.

Капитан сборной Украины, защитник Денис Лукашов:

"Времени было очень мало, плюс каждый день кто-то из ребят добавляется. Вова Герун, к примеру, приедет уже непосредственно в Австрию. Некоторые ребята прибыли вчера, позавчера. Тренер рассказывает игрокам, которые отсутствовали на летнем сборе, какую игру он хочет видеть, а тем кто был, напоминает. Однако точно у всех есть желание побеждать, и поэтому тренировки проводим с хорошей энергией.

Айнарс Багатскис сказал, что задняя линия в сборной проблемная? Я с 20 лет в национальной команде и постоянно чувствую ответственность. Каждый год говорят о том, что это проблемная позиция, пытаются закрыть ее легионерами. Мне не привыкать, я никогда не боялся этого и играл как с украинскими ребятами, так и с легионерами. Поэтому я готов".

Защитник сборной Украины Виталий Зотов:

"Волнение есть, но это неважно. Нужно настраиваться, быть готовым. Я пока чувствую себя прекрасно, нахожусь в отличной форме. Соперники – хорошие команды. Хорошие, крепкие середняки. Расслабляться нельзя. Мы готовы, настраиваемся только на победу. В коллективе все друг друга знают давно, поэтому проблем в быту и на паркете нет. С коммуникацией также все хорошо".

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Центровой сборной Украины Вячеслав Петров:

"Переключиться с клуба на сборную было совсем несложно. Во-первых, фактор тренера – с ним я работаю и в клубе. И ребят из "Киев-Баскета" немало. В плане подготовки, думаю, никаких проблем нет. Все профессионалы, все приехали в хорошей форме, все находятся на ведущих ролях в своих клубах.

Разве что Артем Пустовой, хотелось бы, чтобы играл больше в своем клубе. Но хорошо уже то, что "Барселона" его отпустила. Приехали и Саша Липовый, и Слава Бобров, и Слава Кравцов. Состав, на мой взгляд, подобрался отличный и проблем с игровой практикой не будет.

В сборной Австрии есть квалифицированные игроки, играющие в чемпионате Германии, и в Испании, и в местном чемпионате. Первая игра всегда является тяжелой, втягивающей. Следовательно, нельзя говорить о том, что будет легко. Надо выходить и делать свое дело".

Центровой "Барселоны" Артем Пустовой:

"Сезон проходит прекрасно, своей физической формой я доволен, но первые две тренировки со сборной были тяжеловаты, особенно вчера, сегодня уже легче. Кубок Испании выбил из графика, но, думаю, завтра будет еще легче, и я "буду порхать, как бабочка, жалить, как пчела".

Форвард сборной Украины Максим Пустозвонов:

"Пять ребят из "Киев-Баскета" сейчас в сборной. Поэтому, думаю, с комбинациями у нас проблем не будет. А вообще, тренер ничего нового не придумывал, мы отрабатывали комбинации которые играют во всем мире, ничего сверхсложного. Ребят я понимаю не только с полуслова, но и с полувзгляда. Я знаю их слабые и сильные стороны, так же как и они знают мои. Поэтому я не думаю, что с пониманием друг друга у нас возникнут проблемы".

Форвард сборной Украины Павел Крутоус:

"Времени для качественной подготовки хватает. Оно нужно хотя бы для адаптации в команде. Но, как бы там ни было, действуем по тому плану, который имеем. Провели совместные тренировки, почувствовали друг друга, наработали определенные схемы и комбинации. Что-то получается. Над тем, что полностью не получается, работаем более тщательно. Почему отправились в Грац заранее, за два дня до матча? Надо почувствовать атмосферу зала, где состоится матч. Это важно для команды. Стоит задача – выиграть два матча и готовиться дальше".

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Защитник сборной Украины Александр Липовый:

"Честно говоря, я сомневаюсь, что за такой короткий срок можно найти командную химию. Игра уже 20 февраля, ребята несколько тренировок провели вместе, я только приехал. Но то, что я вижу - мы очень быстро сплотились и хорошо чувствуем друг друга на площадке. Это все потому, что мы ранее уже играли, следим за выступлениями друг друга, я смотрю украинский чемпионат. С некоторыми игроками я раньше не играл в сборной, но я вижу, что все сконцентрированы, собраны и все это помогает нам найти командную химию.

Денис Лукашов и Вячеслав Кравцов

Денис Лукашов и Вячеслав Кравцов

ФБУ

Что касается физического состояния, то у меня есть немного усталости, ведь были перелеты, были матчи и физически немного тяжело было. Но сегодня немного разбегался и уже было легче. Думаю, что будет время восстановиться, ведь есть физиотерапевты, есть врачи, поэтому к игре я постараюсь подойти в лучших кондициях".

Сборная Украины сыграет с Австрией 20 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "сине-желтые" провели открытую тренировку перед вылетом в Грац на стартовый матч отбора чемпионата Европы.

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Автор
Юрий Трохимчук
Тема
Евробаскет-2021
Персоны
Максим Пустозвонов Артем Пустовой Александр Липовый
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мне никто из украинцев так и не хочет ответить в какой лиге играют ваши баскетболисты... )))
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