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7 марта • обновлено в 18:39
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Победа чемпиона в дерби: результаты Суперлиги Пари-Матч 7 марта

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В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 7 марта, были сыграны два очередных поединка регулярного сезона в Суперлиге Пари-Матч.

В дерби чемпион страны южненский "Химик" не без нервов обыграл земляков из БК "Одессы" (88:77), а МБК "Николаев" дома был сильнее гостей из Запорожья (95:88).

Захватив преимущество с первых же минут, "Химик" провел три четверти матча с позиции силы. Команда Степановского набирала очки по желанию, уверенно двигала мяч в нападении, балансируя проходы и скидки на периметр. "Одесса" в это время по большей части отстреливалась, пытаясь не убить интригу в матче досрочно. По сути, главной интригой в какой-то момент стало не имя победителя, а способность "Химика" выиграть с разницей в 14 очков и добыть победу в сезонной серии между командами.

Однако в четвертой четверти хозяев будто замкнуло. За шесть минут "Химик" набрал всего три очка, в то время как "Одесса", уплотнив защиту, но не блистая в атаке, начала подбираться в счете минута за минутой. Когда же Кит Омоэра попал откровенно фартовый трехочковый от щита, сократив разницу до четырех очков (77:73), откровенно запахло жареным.

Впрочем, "Химик" победу таки удержал. Вовремя забил с прохода Войналович, а главным героем концовки, собственно, как и всего матча, стал Льюис Салливан, и забивший важный мяч, и подобравший почти все, что можно было подобрать. Именно очки Салливана с паса Войналовича, вкупе с последующим данком Андрея, и закрыли игру.

"Химик" победил, но задачу нейтрализации 14-очкового гандикапа в сезонной серии не выполнил. Впрочем, выполнил другую, оторвавшись от прямого преследователя по таблице.

"Химик" — БК "Одесса" 88:77 (29:14, 24:25, 21:22, 14:16)

Химик: Зотов (3 + 5 передач), Рябчук (10), Войналович (16), Салливан (22 + 15 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Годфри (16 + 4 подбора + 4 блок-шота) — старт; Уильямс (7), Угба (0 + 4 подбора), Марченко (10), Козак, Ковалев (2).

Одесса: Мэйси (19), Щепкин (8), Омоэра (12), Новиков (7 + 4 подбора), Вадим Прокопенко (9 + 3 блок-шота) — старт; Винн (6 + 5 подборов), Артамонов (8 + 4 передачи), Браун (3 + 5 подборов), Носков (5).

32 минуты "Запорожье" вполне неплохо справлялось с "Николаевом", после чего у гостей случился тотальный коллапс.

На протяжении первой половины на паркете николаевского зала точилась равной борьба, в которой чуть-чуть больше преуспели гости, выигравшие половину с разницей в одно очко. Запорожцы достаточно неплохо сдерживали потуги Квентина Питерсона, и даже не справившись с Райаном Андерсоном на определенном отрезке встречи, все равно не теряли лидерства из-за качественного нападения и своевременных вспышек от лидеров.

В середине третьей четверти инициатива полностью перешла в руки гостей: они создали отрыв в 8 очков, заставили Виталия Черния брать тайм-аут и даже упустили шанс довести перевес до 10 очков — Сталлворт промазал свой мяч. Как оказалось, очень невовремя. С этой отметки "Николаев" начал карабкаться обратно в игру и ближе к концу десятиминутки положение выровнял.

Четвертая же четверть превратилась в ожидаемый бенефис Квентина Питерсона, который просто разбомбил "Запорожье" с периметра. Питерсон забил восемь очков подряд, затем добавил еще целый ряд сумасшедших попаданий. Все это происходило на фоне тотального коллапса команды Плеханова в нападении — запорожцы абсолютно перестали двигать мяч, сбились на сложнейшие броски, половина из которых не достигала даже щита, не говоря уже о кольце. Сплошные эирболы на фоне точных бросков Питерсона выглядели прекрасной иллюстрацией запорожского бессилия. Как и 4 очка за почти 8 минут.

Николаев довел разницу до 8-10 очков, лишь затем гости попали несколько бросков и несколько оживили интригу. Интрига ожила окончательно после промаха Питерсона при счете 92:88, но Кожемякин допустил потерю на ведении, которая превратилась в легкий лэй-ап Максима Луценко на открытое кольцо. Game over.

Николаев выигрывает второй матч за неделю и обходит "Запорожье" в гонке за седьмое место. У команд одинаковый показатель побед-поражений, но сезонная серия, по разницей мячей, остается за победителями сегодняшней встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Черкаськи Мавпы" сенсационно уступили "Харьковским Соколам" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Подопечные Максима Михельсона были слабее соперника на его паркете – 77:75.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Суперлига Чемпионат Украины по баскетболу
Место
Украина
Источник
Источник: ПБ
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