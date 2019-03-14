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Определен MVP Суперлиги Пари-Матч в феврале

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Баскетболист сборной Александр Мишула стал лучшим игроком февраля в розыгрыше Суперлиги Пари-Матч.

В течение месяца в голосованиях тренеров команд первенства фигурировали Брэндон Янг ("Черкаськи Мавпы"), Станислав Тимофеенко и Александр Мишула (оба – "Днепр"), Телджон Кромер и Делван Грэм (оба – "Политехник"), а также Сергей Павлов из "Химика".

Александр Мишула (с мячом)

Александр Мишула (с мячом)

ФБУ

В конце концов в тренерском опросе образовалось двоевластие: одинаковое количество раз в сборных тура называли Кромера и Павлова, а сразу за ними расположились оба игрока "Днепра".

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По мнению болельщиков, лучшим в феврале был Киндал Хилл из "Запорожья", опередивший с небольшим отрывом тех же Мишулу и Кромеру.

Оценка же представителей TM Parimatch также во многом совпала с мнением болельщиков и тренеров. С той лишь разницей, что здесь первым был определен Александра Мишула, вторым Сергей Павлов и третьим Киндал Хилл.

Определен MVP Суперлиги Пари-Матч в феврале

В итоге самым ценным баскетболистом Суперлиги Пари-Матч в феврале стал Днепровец Александр Мишула. Его игровые показатели составили: 15,5 очков, 4,2 передачи, два перехвата в среднем за игру с коэффициентом эффективности 12,8.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Черкаськи Мавпы" в невероятном по интриге поединку переиграли "Одессу" в Суперлиге Пари-Матч.

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Темы
Чемпионат Украины по баскетболуСуперлига
Место
УкраинаДнепр
Тег
БК Днепр
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