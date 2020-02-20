Назван состав Украины на матч отбора Евробаскета-2021 против Австрии

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис определился с финальной заявкой на выездной матч отбора Евробаскета-2021 против Австрии, который состоится 20 февраля в Граце.

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ), в список вошли 12 игроков.

Баскетболисты сборной Украины готовятся к матчу против Австрии ФБУ

Защитники

Денис Лукашов (Прометей, Украина), первый тренер Ирина Наседкина (воспитанник ДЮСШ Донецка)

Виталий Зотов (Химик, Украина), первый тренер Зотова Татьяна (воспитанник ДЮСШ "Олимпия", Лозовая)

Кирилл Марченко (Химик, Украина), первый тренер Сергей Маренич (воспитанник СДЮСШОР "Авангард", Харьков)

Александр Липовый (Промитеас, Греция), первый тренер Людмила Покровенко (воспитанник ДЮСШ №7, Харьков)

Богдан Близнюк (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Филипп Буркетт;

Форварды

Павел Крутоус (Киев-Баскет, Украина) первый тренер Богдан Федоренко (воспитанник ДЮСШ №1, Белая Церковь)

Максим Пустозвонов (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Юрий Дятловский (воспитанник школы Спортлицей, Белая Церковь)

Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания), первые тренеры Сергей Бордейчук, Александра Ивлева (воспитанник УОР, Донецк)

Сергей Павлов (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Александра Ивлева (воспитанник УОР, Донецк)

Владимир Герун (Уникаха, Испания), первые тренеры Михаил Лисоволенко / Арина Гребнева (воспитанник СДЮСШОР №5, Днепр)

Центровые

Вячеслав Петров (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Владислав Янаки (воспитанник СДЮСШОР №2, Одесса)

Артем Пустовой (Барселона, Испания), первый тренер Валерий Зарецкий (воспитанник ДЮСШ г.. Каховка).

Как сообщал OBOZREVATEL, игроки сборной Украины поделились подробностями подготовки к матчам отбора на Евробаскет-2021.

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