"Мы, украинцы, всегда за себя постоим": Лэнь - о драках в НБА

Центровой сборной Украины Алексей Лэнь прокомментировал свое участие в драках во время матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Я просто играю в свою игру. Мне кажется, что обычно со мной все начинают драку. Мы, украинцы, всегда за себя постоим. Я никогда не начинаю первый, но я всегда за себя сумею постоять", - цитирует украинского игрока "Сакраменто" tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лэня оштрафовали на 15 тысяч долларов за потасовку со звездным игроком "Портленда" Си Джей Маккалумом во время матча НБА.

Напомним, что конфликт между баскетболистами произошел за 8 марта в третьей четверти поединка, победу в котором одержала команда украинца со счетом 123:111.

23 марта в поединке с Лос-Анджелес Клипперс наш баскетболист повздорил с форвардом Монтрезом Харрелом, за что обоих наказали техническими фолами.

Double techs on Trezz & Alex Len after they exchange pleasantries 👀#ClipperNation pic.twitter.com/tst1P9hp9u