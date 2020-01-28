“Лейкерс” выступили с первым заявлением после смерти Коби Брайанта

Пресс-служба "Лос-Анджелес Лейкерс" выступила с первым заявлением касательно смерти легендарного баскетболиста команды Коби Брайанта и решения НБА перенести дерби против "Клипперс".
"Проконсультировавшись с руководством НБА, мы приняли решение перенести матч между"Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс", который был запланирован на вторник, 28 января, и провести его позже", – написано в заявлении пресс-службы "Лейкерс" на сайте НБА.
Коби Брайант в футболке "Лейкерс"
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В организации также поблагодарили всех за теплые слова поддержки и соболезнования из-за смерти Коби Брайанта.
""Лос-Анджелес Лейкерс" благодарят всех за огромную поддержку и соболезнования. Это крайне сложное время для нас. Мы продолжим поддерживать семью Брайантов и будем делиться новой информацией по мере ее поступления", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит" вместе с 7 другими людьми в воскресенье вблизи Лос-Анджелеса.
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета легендарного американского баскетболиста.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелеса, Калифорния, США), в которой разбился Коби Брайант.
Британское издание Daily Mail поделилось эксклюзивными подробностями переговоров между пилотом вертолета баскетболиста и авиадиспетчерами.
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