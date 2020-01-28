“Лейкерс” выступили с первым заявлением после смерти Коби Брайанта

Пресс-служба "Лос-Анджелес Лейкерс" выступила с первым заявлением касательно смерти легендарного баскетболиста команды Коби Брайанта и решения НБА перенести дерби против "Клипперс".

"Проконсультировавшись с руководством НБА, мы приняли решение перенести матч между"Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс", который был запланирован на вторник, 28 января, и провести его позже", – написано в заявлении пресс-службы "Лейкерс" на сайте НБА.

Коби Брайант в футболке "Лейкерс" Cheatsheet

В организации также поблагодарили всех за теплые слова поддержки и соболезнования из-за смерти Коби Брайанта.

""Лос-Анджелес Лейкерс" благодарят всех за огромную поддержку и соболезнования. Это крайне сложное время для нас. Мы продолжим поддерживать семью Брайантов и будем делиться новой информацией по мере ее поступления", – добавили в пресс-службе.

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