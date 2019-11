Капитан сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в Азии

Капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов подписал контракт с японским клубом "Финикс" из города Ичиномия, сообщает агент Миша Ражнатович.

Кравцов в прошлом сезоне выступал за испанские "Бургос" и "Фуэнлабраду". В межсезонье центровой не получил достойных предложений из топовых европейских чемпионатов, поэтому выбрал вариант продолжения карьеры в Азии.

One more Asian transfer! Slava Kravtsov, former NBA center is the new player of Phoenix from Ichinomiya, Japan! #BeoBasket