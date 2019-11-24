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24 ноября • обновлено в 09:57
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Капитан сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в Азии

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Капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов подписал контракт с японским клубом "Финикс" из города Ичиномия, сообщает агент Миша Ражнатович.

Вячеслав Кравцов

Вячеслав Кравцов

Кравцов в прошлом сезоне выступал за испанские "Бургос" и "Фуэнлабраду". В межсезонье центровой не получил достойных предложений из топовых европейских чемпионатов, поэтому выбрал вариант продолжения карьеры в Азии.

За свою карьеру Кравцов поиграл в клубах НБА "Детройт" и "Финикс", а также выступал в топ-команде Евролиги - ЦСКА.

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Кравцов в прошлом сезоне выступал за турецкий "Эскишехир", где его средние показатели составили 8,3 очков и 3,9 подборов за игру.

Один из сезонов Кравцов провел в испанской "Валенсии", с которой стал чемпионом страны. В марте 2017 года во время матча 1/4 финала Еврокубка против российских "Химок"получил серьезную травму.

Напомним, что ранее Вячеслав вместе с партнером по сборной снялись в патриотической фотосессии.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Вячеслав Кравцов
Место
Япония
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