Капитан сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в Азии

Капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов подписал контракт с японским клубом "Финикс" из города Ичиномия, сообщает агент Миша Ражнатович.

Вячеслав Кравцов

Кравцов в прошлом сезоне выступал за испанские "Бургос" и "Фуэнлабраду". В межсезонье центровой не получил достойных предложений из топовых европейских чемпионатов, поэтому выбрал вариант продолжения карьеры в Азии.

One more Asian transfer! Slava Kravtsov, former NBA center is the new player of Phoenix from Ichinomiya, Japan! #BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) November 23, 2019

За свою карьеру Кравцов поиграл в клубах НБА "Детройт" и "Финикс", а также выступал в топ-команде Евролиги - ЦСКА.

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Кравцов в прошлом сезоне выступал за турецкий "Эскишехир", где его средние показатели составили 8,3 очков и 3,9 подборов за игру.

Один из сезонов Кравцов провел в испанской "Валенсии", с которой стал чемпионом страны. В марте 2017 года во время матча 1/4 финала Еврокубка против российских "Химок"получил серьезную травму.

Напомним, что ранее Вячеслав вместе с партнером по сборной снялись в патриотической фотосессии.

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