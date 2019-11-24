Капитан сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в Азии

Капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов подписал контракт с японским клубом "Финикс" из города Ичиномия, сообщает агент Миша Ражнатович.
Вячеслав Кравцов
Кравцов в прошлом сезоне выступал за испанские "Бургос" и "Фуэнлабраду". В межсезонье центровой не получил достойных предложений из топовых европейских чемпионатов, поэтому выбрал вариант продолжения карьеры в Азии.
One more Asian transfer! Slava Kravtsov, former NBA center is the new player of Phoenix from Ichinomiya, Japan! #BeoBasket— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) November 23, 2019
За свою карьеру Кравцов поиграл в клубах НБА "Детройт" и "Финикс", а также выступал в топ-команде Евролиги - ЦСКА.
Кравцов в прошлом сезоне выступал за турецкий "Эскишехир", где его средние показатели составили 8,3 очков и 3,9 подборов за игру.
Один из сезонов Кравцов провел в испанской "Валенсии", с которой стал чемпионом страны. В марте 2017 года во время матча 1/4 финала Еврокубка против российских "Химок"получил серьезную травму.
Напомним, что ранее Вячеслав вместе с партнером по сборной снялись в патриотической фотосессии.
С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!