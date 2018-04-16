"Химик" в роскошной игре обыграл "Днепр" в Суперлиге Пари-Матч

Южненский "Химик" и "Днепр" устроили настоящее шоу в третьем матче полуфинальной серии Суперлиги Пари-Матч. Команды порадовали зрителей шедевральным и результативным баскетболом, а победа в игре досталась "химикам" – 99:81.

Команды начали матч без раскачки, отвечая друг другу результативными атаками. "Химику" после двух выездных поражений на собственном паркете не оставалось ничего, кроме как атаковать. Южненцы решили потягаться с соперником в умении бить издали, а также навязали очень интенсивную игру. Именно благодаря этому обе команды к большому перерыву набрали по 52 очка.

В третьей 10-минутке хозяевам площадки удался рывок в семь пунктов. Причем "химики" вчистую переиграли соперника во второй половине четверти. В начале решающей четверти южненцы нокаутировали соперника суперрывком 11:0 и получили комфортную фору.

Хозяевам удавались совершенно нереальные попадания. Баскетболисты "Химика", поймав кураж, достаточно спокойно довел матч до итоговой победы.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу днепрян. Следующую встречу команды проведут 18 апреля в Южном.

"Химик" – "Днепр" – 99:81 (22:29, 30:23, 24:17, 23:12)

"Химик": Колтер (17), Рябчук (5 + 4 подбора + 4 передачи), Эрианс (9 + 4 передачи), Мальчевский (8 + 6 подборов) Петров (15 + 8 подборов) – старт; Антипов, Павлов (14 + 5 подбора), Марченко (12), Сидоров (15 + 5 передач).

Главный тренер: Виталий Степановский

"Днепр": Мишула, Вильховецкий (9), Ревзин (12), Глебов (14), Тимофеенко (18) — старт; Загреба (2), Шундель (7 + 4 подбора + 4 передачи), Закурдаев (10), Шевченко (5 + 4 подбора), Мироненко, Сизов (2 + 7 подборов).

Главный тренер: Денис Журавлев

Как сообщал "Обозреватель", первым финалистом Суперлиги Пари-Матч стали "Черкаськи Мавпы".