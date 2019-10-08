Герои дня: Киев встретил вице-чемпионов мира в баскетболе 3х3

Сборная Украины по баскетболу 3х3 рано утром во вторник, 8 октября, вернулась на родину с чемпионата мира U-23 в Китае, где добыла серебряные медали.
В аэропорту "Борисполь" команду Тимура Арабаджи встречали десятки болельщиков, журналистов, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.
Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23
Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23
Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23
Антон Мусиенко, Иван Ткаченко, Никита Руслов и Евгений Балабан заняли второе место на турнире, обыграв по ходу соревнований такие топ-команды, как Катар, Бразилия и Нидерланды.
Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23
Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23
Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23
Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23
Фанаты оценили успех "желто-синих" – в зале аэропорта было множество цветных букетов, национальных флагов, а скандирование "Украина! Украина!" подхватили даже простые гости.
Стоит отметить и выступление женской сборной. Елена Бойко, Вероника Любинец, Наталья Цюбик, Виктория Кондусь под руководством Дениса Спиридонова лишь по дополнительным показателям уступили путевку в четвертьфинал Японии и Франции.
Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23
Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23
Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал о планах развития этого вида спорта в стране.
С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Баскетбол 3х3" на OBOZREVATEL.