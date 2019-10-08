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8 октября • обновлено в 09:57
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Герои дня: Киев встретил вице-чемпионов мира в баскетболе 3х3

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Сборная Украины по баскетболу 3х3 рано утром во вторник, 8 октября, вернулась на родину с чемпионата мира U-23 в Китае, где добыла серебряные медали.

В аэропорту "Борисполь" команду Тимура Арабаджи встречали десятки болельщиков, журналистов, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Антон Мусиенко, Иван Ткаченко, Никита Руслов и Евгений Балабан заняли второе место на турнире, обыграв по ходу соревнований такие топ-команды, как Катар, Бразилия и Нидерланды.

Герои дня: Киев встретил вице-чемпионов мира в баскетболе 3х3

Новости
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Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Фанаты оценили успех "желто-синих" – в зале аэропорта было множество цветных букетов, национальных флагов, а скандирование "Украина! Украина!" подхватили даже простые гости.

Стоит отметить и выступление женской сборной. Елена Бойко, Вероника Любинец, Наталья Цюбик, Виктория Кондусь под руководством Дениса Спиридонова лишь по дополнительным показателям уступили путевку в четвертьфинал Японии и Франции.

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Встреча сборных Украины по баскетболу 3х3 U-23

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал о планах развития этого вида спорта в стране.

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Тема
Баскетбол 3х3
Персона
Михаил Бродский
Место
Украина Киев
Тег
Федерация баскетбола Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какие же они герои, если в принципиальном матче уступили сборной агрессора? Пусть искупают вину на фронте.
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