ФИБА отменила олимпийскую квалификацию по баскетболу 3х3 из-за коронавируса

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отменила проведение олимпийской квалификации по баскетболу 3х3, которая должна была состояться в Индии 18-22 марта, из-за коронавируса.

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ), в ближайшее время Международный олимпийский комитет (МОК) и ФИБА примут решение по новому месту и дате проведения турнира. Стоит отметить, что он должен закончиться до старта общей олимпийской квалификации, которая запланирована на 24-26 апреля в Будапеште.

Олимпийский квалификационный турнир по баскетболу 3х3 ФИБА

Напомним, что сборная Украины по баскетболу 3х3 должна принять участие в отборочном турнире, где ее соперниками по группе являются команды Австралии, Ирана, Туркменистана и Японии. Участниками Олимпиады-2020 станут три лучших команды квалификации.

Список групп олимпийского квалификационного турнира по баскетболу 3х3 ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках подготовки к олимпийской квалификации в Индии наша национальная сборная сыграла на международном турнире, который прошел в Киеве.

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