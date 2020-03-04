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4 марта • обновлено в 16:53
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ФИБА отменила олимпийскую квалификацию по баскетболу 3х3 из-за коронавируса

1.5т
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) отменила проведение олимпийской квалификации по баскетболу 3х3, которая должна была состояться в Индии 18-22 марта, из-за коронавируса.

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ), в ближайшее время Международный олимпийский комитет (МОК) и ФИБА примут решение по новому месту и дате проведения турнира. Стоит отметить, что он должен закончиться до старта общей олимпийской квалификации, которая запланирована на 24-26 апреля в Будапеште.

Олимпийский квалификационный турнир по баскетболу 3х3

Олимпийский квалификационный турнир по баскетболу 3х3

ФИБА

Напомним, что сборная Украины по баскетболу 3х3 должна принять участие в отборочном турнире, где ее соперниками по группе являются команды Австралии, Ирана, Туркменистана и Японии. Участниками Олимпиады-2020 станут три лучших команды квалификации.

Список групп олимпийского квалификационного турнира по баскетболу 3х3

Список групп олимпийского квалификационного турнира по баскетболу 3х3

ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках подготовки к олимпийской квалификации в Индии наша национальная сборная сыграла на международном турнире, который прошел в Киеве.

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Темы
Баскетбол 3х3 Коронавирус
Теги
женская сборная Украины по баскетболу ФИБА
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