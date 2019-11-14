Украинки уступили фаворитам на старте отбора Евробаскета-2021

Женская сборная Украины по баскетболу потерпела поражение в стартовом матче отбора на чемпионат Европы-2021.

На арене в Шарлеруа подопечные Срджана Радуловича в 1-м туре уступили главному фавориту турнира, команде Бельгии - 66:83.

Поединок начался катастрофически для украинок. Быстрые бельгийки точными трехочковыми и кинжальными быстрыми прорывами, раз за разом набирали счет, оформив нокаутирующий рывок 21:4.

Бельгия - Украина ФИБА

Бельгия - Украина ФИБА

В ответ наш лидер Алина Ягупова ответила двумя трехочковыми, организовав достойный ответ Украины. "Сине-желтые" девчонки едва не совершили перелом в игре, набрав 15 очков, в то время, как соперницы лишь 2.

Увы, при счете 23:19 Украина упустила инициативу, позволив Бельгии вновь взять нить игры в свои руки. Перехваты и быстрые прорыв посыпались на украинок и на большой перерыв команды ушли при -13 для нашей сборной.

Бельгия - Украина ФИБА

Бельгия - Украина ФИБА

После большого перерыва ситуация только ухудшилась. Наши девушки совсем расклеились, и без шансов уступили в третьей десятиминутке.

Успешной для Украины стал лишь заключительный отрезок, который был выигран 26:20.

В воскресенье, 17 ноября, украинские девчонки во 2-м туре квалификации проведут домашнюю встречу в Харькове с Португалией. Поединок запланирован на 18:00 .

Бельгия - Украина ФИБА

Бельгия - Украина ФИБА

Бельгия - Украина ФИБА

Бельгия - Украина ФИБА

Бельгия - Украина ФИБА

Напомним, женская сборная Украины неудачно сыграла на Евробаскете-2019, не сумев пробиться в плей-офф.

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