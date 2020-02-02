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2 февраля • обновлено в 10:04
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Баскетболист сборной Украины совершил романтичный поступок на Матче звезд

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Игрок сборной Украины по баскетболу Максим Пустозвонов на Матче звезд Суперлиги Пари-Матч сделал предложение своей девушке Лане Кауфман.

Максим Пустозвонов делает предложение Лане Кауфман

Максим Пустозвонов делает предложение Лане Кауфман

ФБУ

32-летний форвард "Киев-Баскета" в перерыве между четвертями позвал возлюбленную на паркет, стал на колено, достал кольцо и предложил ей выйти за него замуж. Красотка сказала "Да!", вызвав бурные аплодисменты в переполненном киевском Дворце спорта.

Максим Пустозвонов делает предложение Лане Кауфман

Максим Пустозвонов делает предложение Лане Кауфман

@svitlanabrodska

Максим Пустозвонов делает предложение Лане Кауфман

Максим Пустозвонов делает предложение Лане Кауфман

@svitlanabrodska

Максим Пустозвонов делает предложение Лане Кауфман

Максим Пустозвонов делает предложение Лане Кауфман

@svitlanabrodska

Новости
Определился победитель конкурса данков Матча звезд Суперлиги Пари-Матч

Как сообщал OBOZREVATEL, Матч звезд Суперлиги Пари-Матч 2020 года прошел в Киеве и завершился победой Звезд легиона над Звездами Украины 126:119.

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Автор
Максим Богданов
Темы
Суперлига Чемпионат Украины по баскетболу
Персона
Максим Пустозвонов
Место
Украина Киев
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