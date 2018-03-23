13-летний баскетбольный болельщик из Черкасс выиграл 93000 одним невероятным броском

13-летний черкасщанин Максим Грицков выиграл невероятный джекпот от Федерации баскетбола Украины и ТМ "Пари-Матч" - 93000 гривен. Юный фанат, который приобрел билет онлайн на игру Суперлиги Пари-Матч "Черкаськи Мавпы" - "БИПА-Одесса", попал с центра площадки.

Парень был предпоследним участником конкурса и ошеломил всех присутствующих своим желанием победить и своей точностью. Максим занимается баскетболом в школе "Черкаських Мавп" и выступает за команду "Черкаськи Мавпы-04".

Джекпот в Черкассах рос еще с прошлого сезона. По правилам соревнований в случае неточных попыток сумма возрастала с каждым матче на 3000 гривен. Сегодня она выросла до 93 тысяч.

Интересно, что мальчик несколько нарушил правила конкурса и на несколько сантиметров заступил за центральную линию. Но по решению президента ФБУ Михаила Бродского этот бросок засчитали.

Напомним, что 10 марта харьковский болельщик выиграл 20 тысяч грн броском с центра поля.