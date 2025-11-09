Знаменитый украинский непобедимый боксер 'в одну калитку' выиграл бой в Эквадоре. Видео

Украинский бронзовый призёр Олимпиады-2012 Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) уверенно победил венесуэльца Энтони Саэса (5-7-1, 4 КО) в поединке, который прошел в столице Эквадора. Для 39-летнего уроженца Макеевки эта победа в Кито на арене "Колизей Хулио Сесара Идальго" стала 21-й в профессиональной карьере при одном ничьем результате.

С самого начала боя Шелестюк захватил инициативу и действовал первым номером, активно работая джебом и комбинациями по корпусу. Венесуэлец большую часть времени проводил в защите, не успевая отвечать на плотные атаки украинца.

Во второй половине поединка Тарас заметно ускорился и стал разбивать оборону соперника сериями ударов, загоняя его к канатам. Саэс лишь эпизодически пытался контратаковать, но преимущество украинца с каждым раундом становилось все более очевидным.

К десятому раунду Шелестюк полностью контролировал бой, не оставляя сопернику никаких шансов. Его преимущество по очкам было тотальным, однако завершить поединок досрочно украинцу так и не удалось — венесуэлец выстоял до финального гонга.

Как сообщал OBOZ.UA, что Шелестюк в июле возобновил карьеру после более чем двухлетнего перерыва. В поединке в лимите первой средней весовой категории, прошедшем в Шривпорте (США), 39-летний украинец уверенно победил местного ветерана Роддрикуса Ливси (12–5–1, 9 КО), отправив его в тяжёлый нокаут во втором раунде.

